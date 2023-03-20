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НовостиПроисшествия20 марта 2023 7:16

На трассе Ставрополья в аварии с двумя большегрузами погиб человек

Еще один пострадавший, водитель «ГАЗели», сбежал из больницы и не прошел тест на алкоголь
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ставропольском крае, на 287 километре федеральной трассы «Кавказ», водитель грузовой «ГАЗели» протаранил другой большегруз, остановившийся частично на проезжей части из-за технической неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— От полученных травм на месте ДТП скончался 30-летний пассажир «ГАЗели». 30-летний водитель «ГАЗели» был доставлен в больницу с травмами, но сбежал оттуда и не прошел процедуру освидетельствования на состояние опьянения, – пишет ведомство.

После аварии гражданин должен был пройти тест на алкоголь, однако не прошел его, а сбежал. Кроме того, оказалось, гражданина в этом месяце уже привлекли к ответственности за отказ от освидетельствования. Однако суд не вынес приговор по данному делу.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Местонахождение водителя, который спровоцировал происшествие, устанавливается.