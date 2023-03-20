Сотрудник ФНС Ставрополья попался на мошенничестве в 500 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Один из руководителей МРИ ФНС России №5 по Ставропольскому краю попался на мошенничестве. Злоумышленник предложил коммерческому предприятию минимизировать налоговые обязательства. За эти услуги он получил 500 тысяч рублей от представителей организации, хотя реальной помощи оказать не мог.

— Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. В отношении указанного сотрудника МРИ ФНС России №5 по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставрополью.

Сотрудника ФНС подозревают в преступлении по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество. В настоящее время собираются доказательства вины злоумышленника. Расследование уголовного дела продолжается.