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НовостиПроисшествия20 марта 2023 7:34

Сотрудник ФНС Ставрополья попался на мошенничестве в 500 тысяч рублей

Против него возбуждено уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Сотрудник ФНС Ставрополья попался на мошенничестве в 500 тысяч рублей

Сотрудник ФНС Ставрополья попался на мошенничестве в 500 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Один из руководителей МРИ ФНС России №5 по Ставропольскому краю попался на мошенничестве. Злоумышленник предложил коммерческому предприятию минимизировать налоговые обязательства. За эти услуги он получил 500 тысяч рублей от представителей организации, хотя реальной помощи оказать не мог.

— Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. В отношении указанного сотрудника МРИ ФНС России №5 по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставрополью.

Сотрудника ФНС подозревают в преступлении по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество. В настоящее время собираются доказательства вины злоумышленника. Расследование уголовного дела продолжается.