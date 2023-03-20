Избил и оставил замерзать: ставропольца осудят за убийство сожительницы

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Кочубеевском округе Ставропольского края под суд пойдет ранее неоднократно судимый 41-летний местный житель. Вечером 7 октября 2022 года злоумышленник и его сожительница распивали алкоголь. Во время застолья между ними произошел конфликт: женщина была недовольна, что обвиняемый решил работать таксистом.

— В ходе ссоры мужчина нанес 44-летней потерпевшей не менее 4 ударов руками по голове, а когда она упала на землю, не менее 14 раз ударил ее деревянной шваброй по различным частям тела, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

После этого злоумышленник облил избитую сожительницу водой и оставил замерзать на улице. Спустя время гражданка скончалась на месте преступления от переохлаждения.

Против ныне обвиняемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

— Ранее обвиняемый был осужден за совершение аналогичного преступления в отношении своей матери. Уголовное дело направлено прокурором в Кочубеевский районный суд для рассмотрения по существу, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.