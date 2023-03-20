Губернатор Ставрополья Владимиров проведет прямую линию 27 марта

Владимир Владимиров проведет прямую линию 27 марта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края, в понедельник, 27 марта, проведет прямую линию. Трансляция начнется в 19:00 в социальных сетях главы региона. Губернатору можно задать вопросы, на которые он будет отвечать на прямой линии.

— Трансляцию можно смотреть на моих страницах в Одноклассниках, ВКонтакте и в Телеграме. Жду ваших вопросов! Присылать их можно уже сейчас: на телефон доверия 8 (8652) 74 81 88 или через мессенджер 8 928 350 80 70, – написал Владимир Владимиров в социальных сетях.

О том, какие вопросы будут обсуждаться на прямой линии, неизвестно. В прошлый раз повесткой эфира стала поддержка мобилизованных. В зависимости от вопросов граждан появится направление трансляции.