В Пятигорске водитель проехала на красный сигнал светофора и спровоцировала ДТП

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На Ставрополье, в городе Пятигорске, накануне вечером 47-летняя водитель «Ниссан» ехала по проспекту Калинина. На пересечении с улицей Пастухова она решила повернуть налево, однако сигнал светофора запрещал это делать. В результате произошла авария с «семеркой».

— С травмой головы и переломом ребер в больницу доставлена 47-летняя водитель иномарки, жительница Лермонтова. Перелом ноги получил 26-летний пассажир «семерки», – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель-провокатор в момент аварии была трезвой, злостной нарушительницей правил дорожного движения не является. А вот 19-летний водитель отечественного авто за последние два года получил 12 штрафов. Парень также был трезвый. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.