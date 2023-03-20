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НовостиПроисшествия20 марта 2023 11:55

На ставропольца завели уголовное дело за хранение 7,5 килограммов марихуаны

Гражданин хранил запрещенные вещества в мешках
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края

Фото: пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края

В Александровском округе Ставропольского края против 52-летнего жителя хутора Чепурка завели уголовное дело за хранение мешков с марихуаной. Оперативники получили информацию о преступной деятельности гражданина. Сотрудники выехали к дому злоумышленника, где подтвердили информацию.

— Проведенная экспертиза показала, что изъятое является марихуаной общей массой почти 7,5 килограммов. Доставленный в отдел полиции «садовод» сознался в содеянном и пояснил, что хранил запрещенные вещества для личного потребления, – сообщает пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Против возрастного злоумышленника возбудили дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков в крупном размере). Ему грозит от трех до десяти лет реального лишения свободы. Расследование продолжается.