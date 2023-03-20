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НовостиОбщество20 марта 2023 12:17

В минздраве не исключают новую волну ОРВИ на Ставрополье

Тем не менее уровень заболевания на 27% ниже эпидпорога
Данил ЮРКОВ
На Ставрополье не исключают новую волну ОРВИ

На Ставрополье не исключают новую волну ОРВИ

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

На Ставрополье не исключают новую волну ОРВИ, хотя уровень заболевания на 27% ниже эпидпорога. О ситуации с острыми респираторными заболеваниями на брифинге рассказал первый замминистра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.

Пациентов с коронавирусом продолжают регистрировать в регионе, хотя уровень заболеваемости значительно ниже, чем год назад. Только за прошедшую неделю коронавирусом на Ставрополье заболели 1869 человек, хотя выздоровели 1511 пациентов.

— Ситуация по этому направлению стабильная, как и в целом по острым респираторным вирусным инфекциям. На сегодня по ОРВИ уровень заболеваемости на 27% ниже эпидпорога, что нас не может не радовать, – рассказал Юрий Литвинов.

И все же вероятность возникновения новых волн по ОРВИ есть всегда. Ставрополье закупает лекарства не только для больных острыми респираторными заболеваниями, но и для диабетиков и других больных.