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НовостиОбщество20 марта 2023 12:44

После появления кори на Ставрополье проверили лекарства и обучили врачей

Два случая заражения прибыли в регион из Владимира и Московской области
Данил ЮРКОВ
После появления кори на Ставрополье проверили лекарства и обучили врачей

После появления кори на Ставрополье проверили лекарства и обучили врачей

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Ставрополье после двух первых случаев заражения корью начали проверять лекарства и обучили врачей работать с такими пациентами. Заболевшие приехали из Владимира и Московской области отдохнуть на КМВ.

На брифинге первый замминистра здравоохранения региона Юрий Литвинов рассказал, что в крае следят за ситуацией с острыми респираторными заболеваниями и продолжают наблюдение за коронавирусом.

— Мы внимательно отслеживаем ситуацию с этой инфекцией. Сегодня провели ревизию иммуно-биологических препаратов. Можем сказать, что у нас они в достаточном количестве, – рассказал Юрий Литвинов.

Врачи в регионе, по словам первого замминистра, готовы помочь пациентам, заболевшим корью. Кроме того, специалисты будут работать над тем, чтобы инфекция не распространилась на территории Ставропольского края.