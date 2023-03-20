После появления кори на Ставрополье проверили лекарства и обучили врачей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Ставрополье после двух первых случаев заражения корью начали проверять лекарства и обучили врачей работать с такими пациентами. Заболевшие приехали из Владимира и Московской области отдохнуть на КМВ.

На брифинге первый замминистра здравоохранения региона Юрий Литвинов рассказал, что в крае следят за ситуацией с острыми респираторными заболеваниями и продолжают наблюдение за коронавирусом.

— Мы внимательно отслеживаем ситуацию с этой инфекцией. Сегодня провели ревизию иммуно-биологических препаратов. Можем сказать, что у нас они в достаточном количестве, – рассказал Юрий Литвинов.

Врачи в регионе, по словам первого замминистра, готовы помочь пациентам, заболевшим корью. Кроме того, специалисты будут работать над тем, чтобы инфекция не распространилась на территории Ставропольского края.