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НовостиПроисшествия20 марта 2023 13:07

За неделю на Ставрополье поймали 156 пьяных водителей

Против 19 из них возбудили уголовные дела за повторное нетрезвое вождение
Данил ЮРКОВ
На Ставрополье за неделю поймали 156 пьяных водителей

На Ставрополье за неделю поймали 156 пьяных водителей

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье за прошедшую неделю, с 13 по 19 марта, задержали 156 пьяных водителей. Причем 19 из них сели за руль подшофе во второй раз – против них возбудили уголовные дела. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Так, в Степновском округе автоинспекторы увидели, как встречно движущийся автомобиль внезапно свернул к частному домовладению. Такое поведение вызвало подозрение и сотрудники проследовали за транспортным средством, – пишет ведомство.

За рулем сидел 50-летний местный житель. Гражданин пояснил, что выпивал перед поездкой, и даже согласился пройти тест на алкоголь. Прибор показал наличие более 1 миллиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха.

Против гражданина собран административный материал. Ему грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Авто поместили на штрафстоянку.