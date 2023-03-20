За неделю на Ставрополье поймали 156 пьяных водителей

На Ставрополье за неделю поймали 156 пьяных водителей Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье за прошедшую неделю, с 13 по 19 марта, задержали 156 пьяных водителей. Причем 19 из них сели за руль подшофе во второй раз – против них возбудили уголовные дела. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Так, в Степновском округе автоинспекторы увидели, как встречно движущийся автомобиль внезапно свернул к частному домовладению. Такое поведение вызвало подозрение и сотрудники проследовали за транспортным средством, – пишет ведомство.

За рулем сидел 50-летний местный житель. Гражданин пояснил, что выпивал перед поездкой, и даже согласился пройти тест на алкоголь. Прибор показал наличие более 1 миллиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха.

Против гражданина собран административный материал. Ему грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Авто поместили на штрафстоянку.