На Ставрополье 22-летний парень подозревается в убийстве приятеля

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Кировском округе Ставропольского края правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Вечером 22 февраля в станице Старопавловской поссорились два приятеля. Решить конфликт мирно не вышло, и один из конфликтующих схватился за нож.

— В ходе конфликта подозреваемый нанес один удар ножом в область сердца потерпевшему. От полученных повреждений 26-летний мужчина скончался при доставлении в медицинское учреждение, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Подозреваемого в убийстве задержали. 22-летнего парня посадили в СИЗО, на него завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). На данный момент проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз. Доказательства вины гражданина закрепляются.