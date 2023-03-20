Жителю Ставрополья дали 16 лет «строгача» за производство и сбыт наркотиков

Ставрополец получил 16 лет строгого режима за производство и сбыт наркотиков Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В городе Георгиевске на Ставрополье за изготовление и сбыт наркотиков в особо крупном объеме. Не позднее сентября 2021 года ныне осужденный гражданин вступил в сговор с неизвестным – его уголовное дело выделено в отдельное производство, – чтобы производить и продавать запрещенные вещества.

Гражданин получил от неизвестного 750 тысяч рублей: 350 он потратил на покупку дома, а еще 400 тысяч отремонтировал здание и купил все необходимое для преступления. Химическая лаборатория для изготовления наркотиков готова, и преступник начал действовать.

— В период с декабря 2021 года по февраль 2022 года злоумышленник, используя специальное лабораторное оборудование и лабораторную посуду, путем химических реакций и синтеза прекурсоров наркотических средств незаконно производил жидкости и вещества, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Об этом узнали, гражданина задержали. Против него возбудили уголовные дела по части 5 статьи 228.1 УК РФ (производство наркотиков в особо крупном объеме, совершенное группой лиц), части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт веществ в особо крупном объеме) и части 1 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (за подготовку к производству наркотиков).

В ходе предварительного следствия гражданин признал свою вину. Тем не менее это не спасло его от приговора суда в виде лишения свободы на 16 лет в колонии строгого режима и конфискацией имущества, которое злоумышленник использовал для изготовления наркотиков, в доход государства. Приговор пока что не вступил в законную силу.