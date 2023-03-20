В Пятигорске 21 марта отключат воду на 31 улице Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Пятигорске на Ставрополье 21 марта без воды останется 31 улица. Причиной назвали ремонт водопровода Д-300 миллиметров на улице Ессентукская, 72. Ограничение продлится с 08:00 до 17:00, сообщили в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

Где не будет воды

- улица Адмиральского;

- улица Украинская;

- улица Розы Люксембург;

- улица Сельская;

- улица Ессентукская;

- улица Краснознаменная;

- улица Железнодорожная;

- улица Маяковского;

- улица Бештаугорская;

- улица Бутырина;

- улица Восстания;

- улица Лопатина;

- улица Краснослободская;

- улица Рудничная;

- улица Бульварная;

- улица Саманная;

- улица Дачная 1-я;

- улица Дачная 2-я;

- улица Дачная 3-я;

- улица Мичурина;

- проезд Свободы;

- улица 2-й проезд;

- переулок Северный;

- переулок Большой;

- переулок Зеленый;

- переулок Поперечный;

- проезд Майский;

- проезд Линейный;

- проезд Рабочий;

- проезд Мирный;

- проезд Восточный.

Воду будут привозить населению в автоцистернах. Для записи надо обратиться в диспетчерскую службу ПТП Пятигорское по телефонам 33-26-60 и 33-06-28.