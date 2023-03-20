В Пятигорске 21 марта отключат воду на 31 улице
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В городе Пятигорске на Ставрополье 21 марта без воды останется 31 улица. Причиной назвали ремонт водопровода Д-300 миллиметров на улице Ессентукская, 72. Ограничение продлится с 08:00 до 17:00, сообщили в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».
- улица Адмиральского;
- улица Украинская;
- улица Розы Люксембург;
- улица Сельская;
- улица Ессентукская;
- улица Краснознаменная;
- улица Железнодорожная;
- улица Маяковского;
- улица Бештаугорская;
- улица Бутырина;
- улица Восстания;
- улица Лопатина;
- улица Краснослободская;
- улица Рудничная;
- улица Бульварная;
- улица Саманная;
- улица Дачная 1-я;
- улица Дачная 2-я;
- улица Дачная 3-я;
- улица Мичурина;
- проезд Свободы;
- улица 2-й проезд;
- переулок Северный;
- переулок Большой;
- переулок Зеленый;
- переулок Поперечный;
- проезд Майский;
- проезд Линейный;
- проезд Рабочий;
- проезд Мирный;
- проезд Восточный.
Воду будут привозить населению в автоцистернах. Для записи надо обратиться в диспетчерскую службу ПТП Пятигорское по телефонам 33-26-60 и 33-06-28.