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НовостиОбщество22 марта 2023 10:40

Фермер со Ставрополья передал военнослужащим на СВО 750 килограммов мяса

Также перед Новым годом при поддержке фермера бойцам отправили 200 кило колбасы
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба администрации Кочубеевского округа

Фото: пресс-служба администрации Кочубеевского округа

В Кочубеевском округе Ставропольского края местный фермер решил поддержать военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Для этого он отправил в бойцам более 750 килограммов мяса, рассказали в администрации муниципалитета.

Волонтеры начали перерабатывать мясо, чтобы военнослужащие могли долгое время пользоваться помощью фермера. Сейчас готова тушенка, также закоптили и засолили сало. Продукты уже отвезли бойцам в зону специальной военной операции.

Также перед Новым годом фермер уже поддерживал военнослужащих. При помощи неравнодушного ставропольца бойцам-участникам СВО отправляли 200 килограммов колбасы.