Фермер со Ставрополья передал военнослужащим на СВО 750 килограммов мяса

Фото: пресс-служба администрации Кочубеевского округа

В Кочубеевском округе Ставропольского края местный фермер решил поддержать военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Для этого он отправил в бойцам более 750 килограммов мяса, рассказали в администрации муниципалитета.

Волонтеры начали перерабатывать мясо, чтобы военнослужащие могли долгое время пользоваться помощью фермера. Сейчас готова тушенка, также закоптили и засолили сало. Продукты уже отвезли бойцам в зону специальной военной операции.

Также перед Новым годом фермер уже поддерживал военнослужащих. При помощи неравнодушного ставропольца бойцам-участникам СВО отправляли 200 килограммов колбасы.