«Два щенка погибли»: живодерке из Невинномысска грозит наказание за попытку убить собаку и пять ее щенков

Живодерке из Невинномысска грозит наказание за попытку убить собаку и пять ее щенков Фото: Оксана ЗУЙКО

В городе Невинномысске на Ставрополье против 42-летней местной жительницы возбудили уголовное дело. Следственные органы ранее проверяли гражданку после появления информации о том, что она выбросила из окна третьего этажа собаку и пять ее щенков. Правда, дело так и не возбудили.

— Прокуратура выявила нарушения требований уголовно-процессуального закона, допущенные органом следствия при проведении проверки в отношении 42-летней местной жительницы, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Собака получила перелом лапы, а двое ее щенят погибли от падения. И все же орган предварительного следствия отказался возбуждать против гражданки уголовное дело. Тогда за дело взялась прокуратура.

Теперь против злоумышленницы возбудили дело по пункту «д» части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшего гибель нескольких животных). Расследование продолжается.

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