На Ставрополье 23 марта 2023 года поженятся более 120 пар

23 марта на Ставрополье поженятся более 120 пар Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском крае 23 марта 2023 года поженятся более 120 пар. Причем это уже вторая «красивая» дата – первая была 3 марта 2023. Уже завтра в регионе обручатся больше сотни возлюбленных, причем 53 из них – в Ставрополе. Об этом рассказали в краевом Управлении ЗАГС.

Дальше «красивой» датой посчитали 23 июля. Пускай день выпадает на воскресенье, сотрудник ЗАГСа в Ленинском районе Ставрополя решили поработать в этот день, чтобы молодожены могли порадоваться красивому числу заключения брака.

Заявления на 23 июля уже сейчас принимают в ЗАГСе на улице Ленина, 251. «Забронировать» эту дату можно вплоть до 22 июля.