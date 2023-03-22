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НовостиОбщество22 марта 2023 11:16

На Ставрополье 23 марта 2023 года поженятся более 120 пар

В «красивую» дату молодожены «забронировали» дату сейчас
Данил ЮРКОВ
23 марта на Ставрополье поженятся более 120 пар

23 марта на Ставрополье поженятся более 120 пар

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском крае 23 марта 2023 года поженятся более 120 пар. Причем это уже вторая «красивая» дата – первая была 3 марта 2023. Уже завтра в регионе обручатся больше сотни возлюбленных, причем 53 из них – в Ставрополе. Об этом рассказали в краевом Управлении ЗАГС.

Дальше «красивой» датой посчитали 23 июля. Пускай день выпадает на воскресенье, сотрудник ЗАГСа в Ленинском районе Ставрополя решили поработать в этот день, чтобы молодожены могли порадоваться красивому числу заключения брака.

Заявления на 23 июля уже сейчас принимают в ЗАГСе на улице Ленина, 251. «Забронировать» эту дату можно вплоть до 22 июля.