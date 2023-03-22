По факту пропажи 14-летней школьницы со Ставрополья возбудили уголовное дело

Фото: пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

В Петровском округе Ставропольского края по факту исчезновения 14-летней Марины Коробской возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю, однако статью умолчали.

— По данным следствия, утром 17 марта 2023 года Коробская Марина ушла из дома, расположенного в селе Благодатное Петровского городского округа, и до настоящего времени её местонахождение не установлено, – пишет ведомство.

Напомним приметы потерявшейся: рост 160 сантиметров., худощавого телосложения, волосы каштанового цвета, глаза карие. Была одета: куртка зеленая, толстовка черная, черные брюки, белые кеды.

Следователи просят обращаться по номерам телефона 8 (86547) 4-16-85, 4-65-57, или в полицию – 02 (102), если у кого-нибудь будут любые данные по поводу местонахождения девушки.