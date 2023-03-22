Мошенник обманул ставропольскую пенсионерку на 2,2 млн рублей

Ставропольскую пенсионерку обманули на 2,2 млн рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

К полицейским в городе Ставрополе пришла 60-летняя местная жительница. Заявительница пояснила, что ее обманул мошенник, позвонив на телефон и представившись сотрудником банка. Злоумышленник заявил, что к счетам пенсионерки получили доступ третьи лица, которые пытаются взять кредит на ее имя.

— Он убедил в необходимости подачи встречного заявления на получение кредита, который якобы блокирует незаконные действия злоумышленников, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Пенсионерка оформила на себя кредит на сумму более 1,8 млн рублей. Вместе со своими сбережениями жертва перекинула на якобы безопасные счета порядка 2,2 млн. Когда деньги не вернулись, потерпевшая поняла, что ее обманули.

Против неизвестного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Местонахождение злоумышленника устанавливается.