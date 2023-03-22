Многодетную мать из Ростовской области осудили после родов под наркотиками

Многодетная мать под наркотиками родила двойню. Новорожденная погибла, а в крови у нее нашли запрещенные вещества и алкоголь Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовской области 34-летнюю многодетную мать осудили за смерть новорожденной дочери. Рожала ныне осужденная в гостях у подруги, а сама она была под алкоголем и наркотиками – по этой причине и умерла малышка. Как сообщают коллеги из «КП-Ростов-на-Дону», женщину приговорили к сроку за убийство по неосторожности.

Мать горе-дочери давно прекратила общение с асоциальной личностью. Знакомые говорят, что ростовчанка последние годы много пила и употребляла наркотики. Кроме этого, место имела и беспорядочная половая связь. Женщина успела стать матерью для семерых детей, один из которых погиб.

С отцом в Одессе сейчас живут 17 и 18-летние сыновья ростовчанки, 14-летнюю дочь под опеку взяла бабушка. Десятилетнюю дочь воспитывает отец. О пятом ребенке мать ничего не знает, так как она отдала его в детский дом.

Еще двойню ростовчанка родила в гостях у подруги, так как «у нее есть опыт» в родах. Всю беременность горе-мать употебляла наркотики и алкоголь. Сперва она родила сына, положила его на диван, а после родила и дочь. Девочка не дышала.

В крови новорожденной нашли наркотики и алкоголь. Против матери возбудили уголовное дело. Суд признал ее виновной и приговорил к двум годам в колонии-поселении.