Фото: МУП «Водоканал»

В Ставрополе 23 марта отключат воду на нескольких улицах. Ограничение продлится с 8:00 до 20:00, оно связано с капитальным ремонтом водопровода Д-500 миллиметров на проезде Парковом. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

ГДЕ НЕ БУДЕТ ВОДЫ В СТАВРОПОЛЕ 23 МАРТА 2023

- переулок Парковый - проезд Чукотский - улица Акулова – улица Пригородная;

- улица Огородная – СТ «Ландыш» - улица Пархоменко – улица Шевченко;

- улица Бурмистрова – переулок Прокофьева – улица Каспийская;

- улица Айвазовского – улица Тургенева – улица Гоголя.

«Водоканал» приносит свои извинения за причиненные неудобства. Также о подвозе воды для граждан не сообщается. Поэтому гражданам, которые находятся в зоне отключения, следует запастись водой.