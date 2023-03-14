Ставропольцы стали чаще брать автокредиты

По итогам двух месяцев года число сделок превысило результат за аналогичный период прошлого года на 64% и на треть - по объему. К таким выводам пришли аналитики ВТБ.

Более 40% от общего объема выдач автокредитов в феврале составили российские транспортные средства – за год их доля выросла на 11%. На машины из Китая приходится 8,5% сделок, что на уровне значений прошлого февраля года. Доля автомобилей из других стран ожидаемо сократилась и составила 28% в сравнении c 43% годом ранее. Среди отечественных марок лидерство сохраняет Lada – на нее приходится треть всех выдач в регионе. Среди китайских брендов лидерство делят такие бренды как: CHERY, OMODA, CHANGAN.

В структуре выдач растет доля автомобилей с пробегом: в феврале на них пришлась 26% всех сделок – это больше, чем год назад (15%). Кредиты на новые автомобили занимают 74 % выдач. Доля автокредитов с отложенным залогом за год выросла с 11,9% до 21%.

По данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ), за год средняя стоимость новых российских легковых автомобилей выросла на 31%, достигнув в феврале 1,3 млн рублей. Цены на автомобили Lada приросли на 20% и составили 1,1 млн рублей. Средний чек китайских машин за год увеличился в 1,5 раза и превысил 3 млн рублей. Больше всего подорожали Chery (+57%) и Geely (+56%). Меньше всего выросли в цене Haval – на четверть.

Средние цены на автомобили с пробегом за год также продемонстрировали рост. Согласно отчету НАПИ, автомобили китайских марок в среднем подорожали за год в 1,7 раза. Цены на подержанные российские автомобили росли не такими высокими темпами – за прошлый год прирост составил 16%. За последние месяцы их стоимость сохранилась примерно на одном уровне 450-470 тысяч рублей.

«Показатели автокредитования на Ставрополье в феврале достигли значений 2022 года, когда спрос на покупку машин был на пиковых значениях. По итогам квартала это позволит нарастить объемы выдач год к году. В дальнейшем спрос на автокредиты в регионе будет стимулировать расширение поставок в Россию автомобилей зарубежных брендов, особенно азиатских, которые пользуются повышенным спросом у ставропольцев, а также увеличение производства отечественного автопрома», – прокомментировал управляющий ВТБ в СКФО Александр Дыренко.

Информационный обзор Редакции