«Инвалидность без болезни»: ставрополец несколько лет незаконно получал социальные выплаты

Ставропольцу грозит срок за мошенничество с соцвыплатами Фото: Даниил ОПАРИН

Несколько лет 58-летний житель Арзгирского округа Ставропольского края получал социальные выплаты по инвалидности второй группы. Правда, как оказалось, никакой болезни у гражданина не было. А вот подложные документы нашлись – их злоумышленник принес в уполномоченный орган.

— Представил в уполномоченный орган подложные документы, свидетельствующие о наличии у него инвалидности второй группы, на основании которых ему несколько лет производился расчет пенсии и ежемесячной денежной выплаты, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Всего гражданин унес 900 тысяч рублей в виде пенсии за болезнь, которой на деле у него нет. За это против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Расследование продолжается, после суд решит судьбу злоумышленника.