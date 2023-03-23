В Ставрополе водитель с 469 штрафами за нарушения ПДД попал в аварию

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Накануне днем в Ставрополе, на пересечении улицы Восточная и Старомарьевского шоссе, водитель «ВАЗ-21074» поворачивал налево и, предварительно, не уступил дорогу автомобилю. В результате произошла авария с «KIA CARNIVAL».

— Травму грудной клетки получил 72-летний водитель отечественного автомобиля, житель Ставрополя, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Пенсионер был трезвый, а за последние два года не получал штрафов за нарушение правил дорожного движения. Этого не скажешь про водителя иномарки, который оказался злостным нарушителем.

За последние два года автомобилист получил 469 штрафов за нарушение правил, 430 из которых – за нарушение скоростного режима. Правда, он их вовремя оплачивал. В момент аварии водитель был трезвый.

По факту аварии проводится проверка, степень ответственности водителей устанавливается.