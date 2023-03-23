Спор супругов в Махачкале закончился поножовщиной

Фото: пресс-служба МВД Дагестана

Дагестанские супруги находятся в бракоразводном процессе. Чтобы решить вопрос мирно, 36-летний житель Махачкалы и его жена сели за стол «переговоров» в квартире по месту жительства. А чтобы разговор пошел легче, пара взяла алкоголь. Уже во время посиделки между отдыхающими возник конфликт.

— Во время посиделки между подвыпившими супругами возникла ссора, в ходе которой «разгоряченная» женщина схватила кухонный нож. Мужчина попытался забрать его, но ему это не удалось, в результате чего получил резаные раны, – сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

Супруг решил не оставлять травмы безнаказанными, поэтому пошел к полицейским. В настоящее время по данном происшествию правоохранители собрали материал для принятия процессуального решения. Что грозит женщине, не сообщается.