В массовой аварии вблизи Пятигорска одна из участниц погибла и двое пострадали

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На трассе «СЗО Пятигорска» произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. Предварительно, сегодня утром водитель «Лады Приоры» не выдержала безопасной дистанции и врезалась в автомобиль «Лада Веста», остановившийся для поворота налево.

— По инерции «Веста» выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с внедорожником «Кадиллак». Внедорожник по инерции въехал в движущийся впереди автомобиль «Тойота Авенсис», – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

От полученных травм скончалась пассажирка «Весты». Водитель легковушки выжила – ее доставили в больницу. Туда же поехала водитель «Приоры». Личности погибшей и пострадавших уточняются. На месте работают автоинспекторы, движение в направлении Кисловодска затруднено.