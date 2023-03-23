Три экс-сотрудника ДПС со Ставрополья получили взятку с пьяного водителя

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Петровском округе Ставропольского края троих ныне бывших сотрудников ДПС обвиняют в получении взятки от пьяного водителя. В декабре 2021 года автоинспекторы патрулировали в городе Светлограде. Там они заметили водителя, нарушающего правила дорожного движения.

— За непривлечение водителя к административной ответственности, предусмотренной статьей 12.8 и статьей 12.26 КоАП РФ, обвиняемые получили от мужчины взятку на общую сумму 50 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Водителя надо было привлечь к ответственности за пьяное вождение и отказ от прохождения теста на алкоголь. Однако автоинспекторы предпочли деньги. За это против них возбудили уголовное дело по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору).

Сотрудников посадили в СИЗО. В настоящее время расследование завершено, а материалы направлены в суд на рассмотрение. Там же решится судьба экс-правоохранителей.