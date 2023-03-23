Пьяному водителю из Железноводска грозит третий срок за пьяное вождение

Пьяный водитель в Железноводске может получить третий срок за нарушение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Железноводске на Ставрополье накануне автоинспекторы заметили очень странный автомобиль. Водитель транспорта маневрировал из стороны в сторону по дороге, отчего сразу стало ясно – за рулем сидит пьяный. Сотрудники остановили машину.

— За рулем оказался 28-летний житель соседнего региона, который имел признаки опьянения. Гражданину было предложено пройти процедуру освидетельствования, которая показала наличие более 1,4 миллиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Автомобилист согласился с показаниями прибора. Оказалось, это для него не впервой. Ранее гражданина сперва лишили прав за пьяное вождение, а после два раза осудили за аналогичные преступления. В общей сложности водитель просидел за решеткой 4 года 10 месяцев в колонии-поселении.

На этот раз также собран материал для возбуждения уголовного дела. Водителю грозит крупный штраф, обязательные или принудительные работы, а также до 2 лет лишения свободы.