Прокуратура Чечни проводит проверку отравления двух детей угарным газом

В Чечне прокуратура начала проверку после отравления газом двух детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Чеченской республике после отравления двух детей угарным газом прокуратура начала проверку. Все произошло 21 марта – несовершеннолетних доставили в больницу с признаками отравления.

Предварительно, в городе Грозном по месту жительства детей произошла утечка газа. Прокуратура республики начала доследственную проверку, по итогу которой могут возбудить дело.

— В порядке надзора будут выяснены все обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства при эксплуатации газового оборудования, а также его техническом обслуживании, – сообщает пресс-служба прокуратуры Чеченской республики.

О том, кого могут наказать и что грозит нарушителю, по вине которого отравились дети, не сообщается.