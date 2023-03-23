Прокуратура Чечни проводит проверку отравления двух детей угарным газом

В Чечне прокуратура начала проверку после отравления газом двух детей
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Чеченской республике после отравления двух детей угарным газом прокуратура начала проверку. Все произошло 21 марта – несовершеннолетних доставили в больницу с признаками отравления.
Предварительно, в городе Грозном по месту жительства детей произошла утечка газа. Прокуратура республики начала доследственную проверку, по итогу которой могут возбудить дело.
— В порядке надзора будут выяснены все обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства при эксплуатации газового оборудования, а также его техническом обслуживании, – сообщает пресс-служба прокуратуры Чеченской республики.
О том, кого могут наказать и что грозит нарушителю, по вине которого отравились дети, не сообщается.