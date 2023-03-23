В Дагестане в аварии погиб водитель и пострадал 9-летний ребенок

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В Каякентском районе Дагестана накануне вечером, на подъезде к санаторию «Каякент», 44-летний житель Московской области ехал за рулем «ВАЗ-2112» и решил выехать на встречную полосу. Там ехал автомобиль «Toyota Rav 4», которым управлял 50-летний местный житель. Необдуманный маневр привел к аварии.

— В результате ДТП водитель «ВАЗ-2112» от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия. Его пассажир – 9-летний мальчик, с различными травмами доставлен в больницу, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Дагестана.

О состоянии ребенка и родителя иномарки не сообщается. По факту происшествия правоохранители собрали материал для принятия процессуального решения. Автоинспекторы просят не выезжать на полосу встречного движения там, где это запрещено.