В Махачкале 22-летний гражданин попался с 296 граммами мефедрона

Фото: пресс-служба МВД по Дагестану

В Махачкале вечером сотрудники полиции на улице Пауля Эрлиха остановили «ВАЗ-219020», который принадлежит 22-летнему местному жителю. В багажнике правоохранители нашли «сюрприз» – яркие свертки с непонятным веществом, которое отнесли на экспертизу.

— Как позже подтвердила экспертиза, это мефедрон, весом 296,67 граммов. При разбирательстве мужчина рассказал полицейским, что хранил запрещенное вещество с целью дальнейшего сбыта, – сообщили в пресс-службе МВД по республике Дагестан.

Против гражданина возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

После расследования уголовного дела материалы направят в суд. Там решится судьба наркосбытчика. Гражданину грозит длительный срок в тюрьме.