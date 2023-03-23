В прокуратуре Ставрополья состоялось совещание о противодействии преступлениям

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В прокуратуре Ставропольского края региональный прокурор Юрий Немкин провел координационное совещание правоохранительных органах. На нем рассматривались вопросы о противодействии преступлений среди несовершеннолетних и в отношении них, а также раскрытия и расследования особо тяжких преступлений.

На совещании были губернатор Ставрополья, зампред правительства края, региональный омбудсмен по правам ребенка, главный федеральный инспектор по краю аппарата полномочного представителя Президента РФ по СКФО, начальники УФСБ России, ГУ МВД России, СУ СКР по СК и другие руководители краевых ведомств.

— В ходе совещания отмечено, что правоохранительными органами региона проводится определенная работа по установлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Это касается в том числе оборота и употребления наркотиков среди детей. По информации ведомства, эффективность совместной деятельности правоохранительных органов сейчас недостаточна.

За 2022 год было выявлено более двух тысяч преступлений в отношении несовершеннолетних. Было принято 900 актов реагирования, 780 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также на совещании был обращен вопрос о значительном росте особо тяжких преступлений. За прошедший год их количество выросло с 1730 до 2110. Чаще всего они связаны со взяточничеством, вымогательством и оборотом наркотиков. Также с докладами выступили зампрокурора Михаил Должиков, зампред правительства Лариса Калинченко, первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета России по краю Олег Сидоров и замначальника краевого ГУ МВД России Айдар Абраров.