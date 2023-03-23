Ставропольский подросток пойдет под суд за попытку сбыта 87 граммов наркотиков

Ставропольскому подростку грозит срок за покушение на сбыт наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Ставрополе 17-летний подросток может сесть за решетку за покушение на крупный сбыт наркотиков. В ноябре 2022 года несовершеннолетний, студент колледжа, хранил у себя запрещенные вещества, которые впоследствии хотел сбыть, размещая «закладки» на территории города. Всего у злоумышленника было 87 граммов наркотических средств.

— Преступные действия подростка не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку наркотическое средство у него было изъято в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Против подростка возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств). В настоящее время расследование завершено, а материалы направлены в суд. Там решится судьба студента.