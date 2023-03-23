«Переделал травмат в огнестрел»: житель Ингушетии незаконно хранил оружие и патроны к нему

Житель Ингушетии незаконно хранил у себя оружие и боеприпасы к нему Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Назрани правоохранители получили информацию, что местный житель 1980 года рождения незаконно хранит у себя оружие и патроны к нему. В ходе проверки сведений сотрудники УФСБ и МВД обнаружили нелегальное оружие.

— Сотрудники обнаружили и изъяли в автомашине «Лада «Гранта» данного гражданина травматический пистолет конструкции Макарова модели «МР-79-9ТМ», – сообщили в пресс-службе МВД по республике Ингушетии.

Пистолет оказался без номерных знаков и переделан кустарным способом для стрельбы боевыми патронами. Там же был магазин с боеприпасами – семь патронов калибра 9 миллиметров.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Подозреваемого посадили в СИЗО.