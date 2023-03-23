На Ставрополье карета скорой помощи перевернулась после аварии

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На Ставрополье, на 12 километре дороги «Западный обход города Георгиевска», водитель скорой помощи «УАЗ» ехал с включенным проблесковым маяком и специальной сиреной. По всей видимости, спецавтомобиль ехал с вызова (в карете был пациент), поэтому мог проехать через перекресток на красный сигнал светофора.

— Водитель спецавтомобиля выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, не убедившись, что ему уступают дорогу, и допустил столкновение с легковым автомобилем «Киа», – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Удар автомобилей был достаточно сильный, чтобы скорую помощь перевернуло. На место вызвали другую карету и автоинспекторов. Водителя и двух пассажиров (фельдшер и пациент) спецавтомобиля доставили в больницу. Степень тяжести полученных травм устанавливается.

В легковушке пострадавших нет. За рулем сидел 48-летний местный житель, который отправится в медучреждение, чтобы пройти тест на алкоголь. По факту аварии проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается.