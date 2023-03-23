Массовую аварию вблизи Пятигорска спровоцировала пенсионерка с 96 штрафами

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Утреннюю аварию на трассе «СЗО Пятигорска», как оказалось, спровоцировала 64-летняя пенсионерка-лихачка. За последние два года гражданка получила 96 штрафов за превышение скоростного лимита. Сейчас у нее взяли кровь, чтобы установить, была ли она пьяная.

— Кроме того, 2,5 года назад данная гражданка на этой же автодороге была виновницей другого столкновения. Тогда в ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир второго автомобиля, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Напомним, что утром 23 марта водитель «Лады Весты» спровоцировала массовую аварию, в которой погибла ее пассажирка. Пострадали автомобилистки – нарушительница и водитель «Лады Приоры». По факту аварии назначили проверку. Возможно, пенсионерке грозит уголовная ответственность.