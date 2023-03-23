Пенсионерка из Ессентуков обманула звонивших ей мошенников

Сперва пенсионерка поверила мошенникам и передала часть денег, а на второй «заход» курьера поймали полицейские Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ессентуках 74-летней местной жительнице поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник представился внуком пенсионерки и сообщил, что он спровоцировал аварию. Звонивший попросил дать денег, чтобы возместить причиненный ущерб. Сперва жертва поверила и согласилась передать деньги.

Позже пенсионерка позвонила внуку и узнала, все ли у него в порядке. Поняв, что ее обманули, потерпевшая обратилась в полицию. На тот момент она уже передала 220 тысяч рублей, но это была не вся сумма, которую просили мошенники.

— Через несколько дней, когда ей снова поступил звонок с просьбой передать остальную сумму, пенсионерка назначила встречу. Прибывшего за деньгами курьера с поличным задержали сотрудники полиции, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Курьером оказался 26-летний местный житель. Злоумышленник рассказал, что неизвестный в социальных сетях предложил получать процент от обмана граждан. Согласившись на это, молодой человек не ожидал, что его «накроют».

Против мошенника возбудили уголовные дела по части 2 статьи 159 (мошенничество) и части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 (покушение на совершение мошенничества) – их объединили в одно производство. Организатора ищет полиция.