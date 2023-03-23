Житель Чечни попался на покупке наркотиков и решил дать взятку полицейскому

Жителю Чечни грозит срок за покупку наркотиков и попытку дать взятку полицейскому Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чеченской республике 44-летний местный житель обвиняется в приобретении наркотиков и покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Обвиняемый купил 28 граммов запрещенных веществ и, когда попался, решил избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.

— Обвиняемый предложил сотруднику полиции взятку в размере 15 тысяч рублей за уничтожение материалов доследственной проверки, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Чеченской республике. Правоохранитель от денег отказался, а злоумышленника задержали.

Против гражданина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228, части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, покушение на дачу взятки должностному лицу).

В настоящее время уголовное дело направлено в суд на рассмотрение. Обвиняемому грозит тюрьма.