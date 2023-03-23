Из-за нарушений правил безопасности во Владикавказе погиб рабочий на стройке

Фото: пресс-служба СУ СК России по РСО – Алания

Во Владикавказе машинист автокрана нарушил правила безопасности, из-за чего двое рабочих получили удар током. Один из потерпевших скончался в больнице, а против гражданина возбудили уголовное дело. По данным следствия, 11 марта текущего года подозреваемый решил поработать, не имея наряда-допуска.

— Не имея соответствующего наряда-допуска, без наличия которого запрещается работать на автокране вблизи линии электропередач, самостоятельно установил автокран вблизи ЛЭП и вытянул стрелу автокрана, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по РСО – Алания.

Рабочие поднимали кровельные материалы на крышу. Подозреваемый подвинул стрелу на недопустимое к ЛЭП расстояние, из-за чего потерпевших ударило током высокого напряжения. Граждан увезли в больницу с ожогами разной степени. 17 марта один из них скончался.

Против машиниста возбудили дело по части статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование продолжается.