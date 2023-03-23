Прокуратура и СКР проводят проверку после аварии со скорой помощью

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

После аварии с каретой скорой помощи на Ставрополье прокуратура и следственный комитет начали проверку по факту происшествия. Спецтранспорт двигался по «Западному обходу города Георгиевска» с включенными проблесковыми маячками и сиреной, однако легковушка все равно протаранила машину на перекрестке.

— В результате ДТП пострадал водитель и два пассажира скорой помощи, которые доставлены в медицинское учреждение, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

У кареты, согласно правилам дорожного движения, было преимущество в движении даже с условием, что она двигалась на красный сигнал светофора. Так как в транспорте находился пациент, а сама машина издавала сигнал, по которому автомобилисты должны уступить дорогу, виновником происшествия может стать водитель легковушки.

— Георгиевская межрайонная прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставрополья.

Тем не менее пока неизвестно, кто точно виноват в сложившийся ситуации. После установления всех причин произошедшего будет вынесено решение. Вопроса о возбуждении уголовного дела и дела об административном правонарушении пока нет.

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