Ярмарка выходного дня пройдет в Ставрополе в субботу на двух площадках

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Ставрополе ярмарка выходного дня пройдет завтра, в субботу, 25 марта, на двух площадках – на улице Васильева, 35/1 и улице 45-я Параллель, 2К. Покупателей ждут с 8:00 по 16:00. Цены на площадках должны порадовать ставропольцев, а продавцы получат выручку от количества проданного товара.

— Краевые и городские оптовые предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства порадуют жителей Ставрополя богатым выбором, – сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

Жителям предлагают купить овощи, фрукты, бакалеи, мясные и молочные продукты, мед, рыбу. Организаторы обещают приятные цены для покупателей. Как рассказали в администрации, товар с ярмарок хорошо расходятся.