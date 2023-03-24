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НовостиОбщество24 марта 2023 6:05

Ярмарка выходного дня пройдет в Ставрополе в субботу на двух площадках

Точки будут работать с 8:00 по 16:00
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Ставрополе ярмарка выходного дня пройдет завтра, в субботу, 25 марта, на двух площадках – на улице Васильева, 35/1 и улице 45-я Параллель, 2К. Покупателей ждут с 8:00 по 16:00. Цены на площадках должны порадовать ставропольцев, а продавцы получат выручку от количества проданного товара.

— Краевые и городские оптовые предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства порадуют жителей Ставрополя богатым выбором, – сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

Жителям предлагают купить овощи, фрукты, бакалеи, мясные и молочные продукты, мед, рыбу. Организаторы обещают приятные цены для покупателей. Как рассказали в администрации, товар с ярмарок хорошо расходятся.