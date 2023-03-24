На трассе Ставрополья в аварии с КАМАЗом погибли два человека

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Накануне ночью на 274 километре трассы «Кавказ» водитель «Лады Гранты», предварительно, не выдержал дистанцию перед едущим впереди КАМАЗом. В результате легковушка въехала в прицеп грузового транспорта.

— От полученных травм на месте скончались 21-летний водитель Гранты, житель Ставрополя, и его 20-летняя пассажирка, жительница Невинномысска, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Стаж погибшего водителя – всего 1,5 года. Тем не менее за это время он получил всего один штраф за нарушение правил дорожного движения. Экспертиза покажет, были ли парень трезвый в момент аварии.

По факту происшествия проводится проверка. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.