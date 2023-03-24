Новый подвозящий маршрут №11 выехал на дороги Ставрополя

Фото: пресс-служба миндора Ставропольского края

Подвозящий маршрут №11 выехал на дороги Ставрополя сегодня. Его целью будет привозить людей с улиц Герцена, Матросова и прилегающих территорий до ближайших остановочных пунктов. А уже через них горожане смогут сесть на транспорт, который едет в разные части города.

— Трансфер пассажиров будет осуществляться по улицам: Герцена, Матросова, Льва Толстого, Серова, Куйбышева, Абрамовой, Льва Толстого, Матросова, Герцена. Путь следования по маршруту займет в среднем 15 минут, – сообщили в миндоре Ставрополья.

Маршрут должен подвозить пассажиров на пересадку до улиц Шпаковской, Серова, Куйбышева. Новый транспорт должен обеспечить дальние части города, где нет транспорта, быстрой перевозкой до нужного пункта. После горожане сами могут поехать на других маршрутах.