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НовостиПроисшествия24 марта 2023 7:02

Организацию из Ессентуков оштрафовали на 1,1 млн за вырубку леса в парке

Арендатор решил вырубить деревья на территории, однако нарушил закон
Данил ЮРКОВ
Организацию из Ессентуков оштрафовали за незаконную вырубку лесов в парке

Организацию из Ессентуков оштрафовали за незаконную вырубку лесов в парке

Фото: Архив "КП"

В городе Ессентуки местную организацию, арендовавшую землю в парке «Победы», оштрафовали на 1,1 млн рублей за незаконную вырубку деревьев. Арендатор срубил 20 насаждений в границах охраняемой зоны. Нанесенный ущерб эквивалентен сумме штрафа.

— В связи с этим межрайонная природоохранная прокуратура предъявила в суд исковое заявление о взыскании с общества с ограниченной ответственностью ущерба, причиненного в результате вырубки зеленых насаждений, на вышеуказанную сумму, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Суд удовлетворил иск и одобрил полную компенсацию нанесенного ущерба. Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).