В Минводах четыре человека пострадали в аварии с двумя легковушками

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Утром в Минеральных Водах, на 352 километре трассы «Кавказ», предварительно, водитель ГАЗели «подрезал» автомобиль «Лада Гранта». Пытаясь избежать аварии, автомобилистка выехала на встречную полосу и врезалась в ВАЗ-21074 с прицепом. В больницу доставили водителей и двух пассажиров легковушек.

— Установлено, что ГАЗелью управлял 34-летний житель Советского округа, мужчина за 2 года 5 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем «Лады Гранты» находилась 41-летняя местная жительница. За последние два года она не получала штрафов за нарушение правил дорожного движения. На месте работают автоинспекторы, обстоятельства и степень ответственности участников происшествия устанавливается.