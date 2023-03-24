Житель Ставрополья устроил наркопритон для изготовления и потребления веществ

Ставропольцу грозит срок за организацию наркопритона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новоалександровском округе Ставропольского края полицейские получили информацию, что 56-летний местный житель организовал у себя дома наркопритон. Сотрудники выехали на место, в поселок Рассвет.

— В ходе проверки установлено, что мужчина на протяжении почти полугода предоставлял свое жилище наркозависимым для изготовления и потребления последними запрещенных веществ, – сообщили в пресс-службе антинаркотической комиссии.

Оплату за наркопритон гражданин получал в виде алкоголя. Правда, больше зарабатывать на «бизнесе» у него больше не получится. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ. Ему грозит срок до четырех лет.