Пенсионера из Ессентуков накажут за изготовление самодельного огнестрела

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В городе Ессентуки сотрудники полиции и УФСБ узнали, что 65-летний местный житель изготовил и хранил у себя самодельный огнестрел. Во время обысков в квартире пенсионера правоохранители нашли пистолет.

— Сотрудники ведомств изъяли пистолет, который согласно результатам проведенной экспертизы является короткоствольным, ручным, гладкоствольным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы, изготовленный самодельным способом, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставрополью. Также к оружию нашли патроны.

Гражданина доставили в отделение полиции. Оказалось, оружие он изготовил из сигнальной ракеты и ствола. Материалы для самодельного пистолета пенсионер, с его слов, купил в интернете.

Пенсионер заявил, что сделал оружие только для охраны жилища и отпугивания животных. Правда, против него все равно возбудили уголовное дело по части 1 статьи 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).

— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательной базы, – дали комментарий в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.