В Дагестане 22-летней девушке грозит срок за попытку сбыть 200 доз мефедрона

Фото: пресс-служба МВД Дагестана

У 22-летней жительницы Махачкалы нашли свыше 40 граммов мефедрона – больше 200 разовых доз. Сотрудники УКОН МВД Дагестана нашли вещества при досмотре гражданки. Как и при каких обстоятельствах ее задержали, не сообщается. Но экспертиза подтвердила, что изъятые вещества – это наркотики.

— Со слов доставленной в отдел полиции, наркотики она приобрела через Интернет для дальнейшего сбыта, – сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 (покушение на совершение преступления), части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Расследование продолжается, после материалы передадут в суд на рассмотрение. Гражданке грозит крупный срок за преступление.