«Заработали 35 млн»: на Ставрополье осудят 55 членов ОПГ за кражу пшеницы на 35 млн

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Ипатовском округе Ставропольского края осудят 55 человек, которые вошли в состав преступной группировки. С 2017 по 2019 год два экс-правоохранителя организовали группу для кражи удобрений и пшеницы. В нее вошли агрономы и комбайнеры сельхозпредприятия.

— Обвиняемые совершали хищение сельскохозяйственной продукции и удобрений, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью. Так, злоумышленники в указанный период совершили хищение более 1 тысячи тонн удобрений со складских помещений, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Также злоумышленники брали меньше удобрений в поля, а излишки забирали себе. Кроме того, обвиняемые украли свыше 2 тысяч тонн пшеницы. Для этого они взяли грузовики предприятия и вывезли краденное.

В результате предприятию причинен ущерб в 35 млн рублей. Против злоумышленников возбудили дело по факту 9 эпизодов краж по пунктам «а», «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой лиц, с причинением ущерба в особо крупном размере).

Скоро в суде решится судьба обвиняемых.