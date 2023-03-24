Сотую свадьбу сыграли в исправительной колонии №4 на Ставрополье

Фото: пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю

На Ставрополье, в Георгиевском округе, в исправительной колонии №4 сыграли юбилейную, сотую, свадьбу. Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ставропольскому краю, церемонию провели в колонии строгого режима, которая расположена в станице Александрийской.

— По правилам, мероприятие проводят без приглашения гостей и пышных торжеств, но настроение молодоженов это не омрачило. Оба признались, что для них имеет второстепенное значение, где проходит церемония, главное, что в этот день рождается их семья, – пишет ведомство.

Осужденный, который создал семью, получил поздравления и напутствия от работника ЗАГСа и администрации колонии строгого режима.

Ведомство пишет, что желание осужденных вступить в законный брак положительно влияет на них и способствует исправлению.