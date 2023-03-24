В Пятигорске 34-летнего мужчину поймали при попытке сбыть 49 свертков метадона

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В городе Пятигорске правоохранители узнали, что 34-летний гражданин может быть причастен к сбыту наркотиков на территории города-курорта. Сотрудники задержали мужчину и доставили в отделение полиции, где его обыскали, и обнаружили два свертка с порошком.

— Гражданин пояснил, что приобрел наркотик через Интернет, получив в мессенджере координаты тайника, и 47 свертков уже успел распространить. Одна из закладок была изъята оперативниками на территории города-курорта, – сообщает пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Наркотики изъяли. Во всех 49 свертках с веществами, как показала экспертиза, находится метадон. Общая масса веществ составила более трех граммов.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Сейчас подозреваемого посадили в СИЗО.