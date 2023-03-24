Для российских учителей подготовили бесплатный онлайн-урок по безопасности подростков в интернете

Бесплатные информационно-просветительские материалы для проведения в 5-8 классах школ урока по цифровой гигиене и информационной безопасности подготовлены для российских учителей. Материалы урока позволят в интересном игровом формате проинформировать детей о современных киберугрозах и основных способах противодействия им, принципах безопасного общения и поведения в сети.

Урок рассчитан для детей в возрасте 12-15 лет и содержит информацию по 12 основным темам киберграмотности, в том числе о том, как противостоять кибербуллингу, какие действия в интернете могут угрожать жизни, репутации и ментальному здоровью; как защитить себя от мошенничества в сети и других. В материалах затрагиваются темы безопасного поведения в социальных сетях, инструментах виртуальных коммуникаций, а также приводятся примеры безопасных ресурсов с полезным, развивающим и развлекающим контентом.

«С учетом того, что для современных детей цифровое пространство является естественной средой, где они проводят значительную часть своей ежедневной рутины, вопросы безопасного пользования цифровыми сервисами сохраняют свою актуальность. Дети активны, любопытны, но еще не имеют достаточного количества жизненного опыта, чтобы противостоять сетевым угрозам. А учителям и родителям, как старшему поколению, бывает непросто разговаривать с детьми на «одном языке», не хватает собственной экспертизы и системных знаний. Изначально созданные для проведения дополнительных уроков в школе, материалы будут полезны и родителям», - говорит Ольга Юркова, руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС, на сайте которого и размещен готовый пакет материалов для организации просветительской беседы с детьми.

Методички разработаны совместно с экспертами Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) и с использованием цифровой экспертизы МТС, как одного из основателей Альянса по защите детей в цифровой среде - добровольного объединения девяти крупных технологических, цифровых и медиакомпаний России. Оно было создано в 2021 году с целью развития безопасного и благоприятного интернет-пространства для юных пользователей. В Альянс входят «ВымпелКом», «Газпром Медиа Холдинг», «Лаборатория Касперского», «МегаФон», МТС, VK, «Национальная Медиа Группа», «Ростелеком» и «Яндекс».

Кстати, до 17 апреля 2023 года включительно проходит прием заявок на премию Альянса «За безопасное цифровое детство». Конкурс направлен на поиск креативных и ярких проектов и предложений, которые помогают сделать интернет дружелюбным пространством для несовершеннолетних пользователей. Участвовать могут взрослые и дети в возрасте от 14 лет. Премия присуждается в трех номинациях: «Уроки безопасности в Сети», «Взрослые и дети в интернете» и «Лучший юношеский проект». Конкурс по каждой из них пройдет в два этапа, по итогам которых финалисты-взрослые получат ценные призы от организаторов, а дети - возможность пройти стажировку в компаниях - основателях альянса. Подать заявку можно по ссылке.